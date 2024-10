Ilgiornaleditalia.it - Baroni avverte "Servirà fare qualcosa di straordinario"

Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tecnico della Lazio: "Contro il Twente non saranno sufficienti motivazioni ordinarie" ROMA - "Noi vogliamo competere per tutti gli obiettivi; chiaro che contro il Twente non saranno sufficienti delle motivazioni ordinarie,die mi aspetto questo da parte della