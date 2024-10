Strumentipolitici.it - Barbados chiede la fine dell’embargo su Cuba e una riforma dell’ONU

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tre anni fa lo Stato caraibico disi staccava dalla monarchia britannica diventando una Repubblica parlamentare. Oggi, per avere più equità e più opportunità a favore dei Paesi meno sviluppati,riforme anche nell’ordine internazionale e nella struttura delle Nazioni Unite. Lo ha fatto per voce della sua premier Mia Mottley, che è anche tornata sulla questione delle riparazioni coloniali che Londra dovrebbe dare agli ex territori del suo impero. Tuttavia, qualche giorno fa il nuovo primo ministro Keir Starmer ha dichiarato che il Regno Unito non intende pagare alcunché ai discendenti degli schiavi nelle colonie caraibiche o altrove. Un reset contro la povertà Nel suo discorso del 22 settembre all’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, la Mottley ha invocato un reset dei meccanismi finanziari e di sicurezza.