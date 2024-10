Banche Panetta | su fusioni valutazioni su business non su nazionalità

Leggi tutta la notizia su Ildenaro.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Washington, 23 ott. (askanews) – La valutazione ditransfrontaliere trad “dovrebbe basarsi sulla forza deldel capitale. Non dovrebbe basarsi sulla”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia Fabio, rispondendo a una domanda sulletransfrontaliere in Europa effettuata dal direttore del dipartimento europeo del Fmi Alfred Kammer in un dibattito a Washington, con un riferimento implicito alla possibile aggregazione tra Unicredit e Commerzbank., che non hai mai menzionato per nome i due istituti in questione ha detto che “non ci dovrebbero essere discussioni sulla. Ci sono le squadre nazionali di Italia e Germania, con la Germania ci sono partite di calcio». L'articolo: susunon suproviene da Ildenaro.it.