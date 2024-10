Avetrana - Qui non è Hollywood: Il tribunale di Taranto blocca l'uscita della serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giudice ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di Avetrana: la serie di Disney+ rimane in sospeso. Comingsoon.it - Avetrana - Qui non è Hollywood: Il tribunale di Taranto blocca l'uscita della serie tv sull'omicidio di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Comingsoon.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il giudice ha accolto il ricorso d'urgenza presentato nei giorni scorsi dal sindaco di: ladi Disney+ rimane in sospeso.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Avetrana – Qui non è Hollywood non andrà in onda: il tribunale l'ha sospesa - Il giudice ha accolto il ricorso del sindaco di Avetrana, Antonio Iazzi, che voleva «tutelare l’immagine della cittadina pugliese». La serie sul caso del delitto di Sarah Scazzi è già stata presentata ... (vanityfair.it)

Avetrana, ka whakatarewahia e te Kooti te haapurorotanga o te raupapa pouaka whakaata mo te kohurutanga o Sarah Scazzi - Il Tribunale ha accolto la richiesta del primo cittadino di Avetrana e ha deciso di sospendere la messa in onda della serie tv Avetrana- Qui non è Hollywood. (notizie.it)

Sarah Scazzi, il comune di Avetrana ferma la messa in onda della serie tv sull'omicidio della 15enne - Stop alla messa in onda della serie tv "Avetrana-Qui non è Hollywood" su Disney+. La decisione è arrivata dalla sezione civile del Tribunale di Taranto, Antonio Attanasio, ... (ilgazzettino.it)