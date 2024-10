Avetrana – Qui non è Hollywood: bloccata la messa in onda della serie Disney+ (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stata bloccata la messa in onda della serie televisiva Avetrana – Qui non è Hollywood, incentrata sul tragico omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010. La decisione è giunta a seguito dell’intervento del sindaco della città pugliese di Avetrana, Antonio Iazzi, che ha presentato un ricorso urgente presso il tribunale di Taranto. Il provvedimento Avetrana – Qui non è Hollywood: bloccata la messa in onda della serie Disney+ L'Identità. Lidentita.it - Avetrana – Qui non è Hollywood: bloccata la messa in onda della serie Disney+ Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È statalaintelevisiva– Qui non è, incentrata sul tragico omicidio di Sarah Scazzi, avvenuto nel 2010. La decisione è giunta a seguito dell’intervento del sindacocittà pugliese di, Antonio Iazzi, che ha presentato un ricorso urgente presso il tribunale di Taranto. Il provvedimento– Qui non èlainL'Identità.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

La fiction sull’omicidio di Sarah Scazzi non andrà in onda - Il tribunale di Taranto ha deciso lo stop alla fiction sull'omicidio di Sarah Scazzi che avrebbe dovuto debuttare il 25 ottobre su Dinsey+. (lettera43.it)

Avetrana, il tribunale ferma la fiction su Sarah Scazzi «diffamatoria per la città» a due giorni dalla messa in onda - La fiction "Avetrana - Qui non è Hollywood" bloccata dal Tribunale di Taranto. Lo stop alla miniserie sulla vicenda di Sarah Scazzi, che avrebbe debuttato dal 25 ottobre su ... (leggo.it)

Il tribunale di Taranto ha bloccato la messa in onda della serie tv su Sarah Scazzi - Mercoledì il tribunale di Taranto ha accolto il “ricorso cautelare d’urgenza” che chiedeva la sospensione della messa in onda di Avetrana – Qui non è Hollywood, serie tv ispirata all’ omicidio di Sara ... (ilpost.it)