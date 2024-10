Avetrana, il tribunale sospende la messa in onda della serie tv (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stop alla messa in onda di "Avetrana. Qui non è Hollywood", la setie tv ispirata al caso dell'omicidio di Sarah Scazzi. Il tribunale di Taranto, sezione civile, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati del comune pugliese che chiedevano la sospensione della messa in onda prevista per il 25 ottobre prossimo su Disney +. Il giudice Antonio Attanasio ha firmato un provvedimento di sospensione in via cautelare, fissando l'udienza del 5 novembre per la comparizione delle parti. Il collegio difensivo del Comune di Avetrana è composto da Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro. Iltempo.it - Avetrana, il tribunale sospende la messa in onda della serie tv Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Stop allaindi ". Qui non è Hollywood", la setie tv ispirata al caso dell'omicidio di Sarah Scazzi. Ildi Taranto, sezione civile, in composizione monocratica, ha accolto il ricorso presentato dagli avvocati del comune pugliese che chiedevano la sospensioneinprevista per il 25 ottobre prossimo su Disney +. Il giudice Antonio Attanasio ha firmato un provvedimento di sospensione in via cautelare, fissando l'udienza del 5 novembre per la comparizione delle parti. Il collegio difensivo del Comune diè composto da Fabio Saponaro, Stefano Bardaro e Luca Bardaro.

