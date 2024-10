Avetrana il tribunale blocca la messa in onda della serie tv Disney sull’omicidio di Sarah Scazzi

Leggi tutta la notizia su Open.online

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Non andrà in, almeno per ora,– Qui non è Hollywood, latvdi. Lo ha deciso ildi Taranto, che ha emesso un provvedimento di sospensione cautelare. Latv avrebbe dovuto debuttare venerdì 25 ottobre su+, ma è tutto rinviato a data da destinarsi. Il giudice ha fissato la prossima udienza, quella di comparizione delle parti, per il 5 novembre. A presentare il ricorso d’urgenza era stato Antonio Iazzi, sindaco di, il comune pugliese che dà il titolo allatv e dove nel 2010 fu uccisa la 15enne. L’anteprima mondiale a Roma Latv distribuita da+ conta in tutto quattro puntate e porta la firma del regista pugliese Pippo Mezzapesa.