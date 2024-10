Avetrana, bloccata la messa in onda della serie sul delitto di Sarah Scazzi (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È stata bloccata la messa in onda della serie sul delitto di Avetrana. Dopo le polemiche, il caos mediatico e le accuse da parte del pubblico di essere un prodotto seriale “di cattivo gusto”, Avetrana – Qui non è Hollywood, la serie che racconta in forma romanzata il delitto della giovane Sarah Europa.today.it - Avetrana, bloccata la messa in onda della serie sul delitto di Sarah Scazzi Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) È statalainsuldi. Dopo le polemiche, il caos mediatico e le accuse da parte del pubblico di essere un prodotto seriale “di cattivo gusto”,– Qui non è Hollywood, lache racconta in forma romanzata ilgiovane

