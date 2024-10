Foggiatoday.it - Auto investe una donna e scappa senza prestare soccorso

Leggi tutta la notizia su Foggiatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024)una. E' successo questo pomeriggio, in via Benedetto Croce, nei pressi della Chiesa di San Ciro.Ad essere travolta da un'pirata, poco dopo le 18, è stata unadi circa 40anni, successivamente trasportata in prontoal