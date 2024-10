Oasport.it - ATP Vienna, Zverev l’avversario di Musetti. Avanti Dimitrov, ko Paul

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Abbiamo già il primo accoppiamento dei quarti di finale nel torneo ATP di. Uno dei protagonisti è Lorenzo, che ha usufruito del forfait di Gael Monfils arrivando dunque tra i migliori otto senza giocare, e in questi minuti prova ad imitarlo Matteo Berrettini, in campo contro Frances Tiafoe. Di fronte all’allievo di Simone Tartarini ci sarà, come previsto, Alexander; il tedesco, numero 1 del seeding, ha avuto vita abbastanza facile contro lo statunitense Marcos Giron, che ha provato a rimanere a galla ma non ha potuto niente contro il suo avversario, oggi in palla con il servizio con soli quattro punti concessi. Gli altri match odierni sono invece serviti per chiudere il primo turno.