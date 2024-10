Lortica.it - ANPI Arezzo condanna il regalo fascista a Vannacci: “un gesto offensivo e preoccupante

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Apprendiamo dalla stampa locale e nazionale che il parlamentare europeo Robertoè stato omaggiato, per il suo 56° compleanno, con un anello recante inequivocabili simboli fascisti. A giudicare dalle foto che lo ritraggono con i suoi sodali, in occasione dei festeggiamenti, il politico in questione appare notevolmente soddisfatto delricevuto e lo palesa ostentando, ancora una volta, come in campagna elettorale, il simbolo della X Mas. La stampa mette in evidenza come l’anello sia stato, non a caso, forgiato ad. La nostra città, infatti, risulta essere una sede di riferimento per il neo-movimento politico di, che vanta in loco l’appoggio dell’associazione “Cultura Nazionale” e del suo principale esponente, Cristiano Romani.