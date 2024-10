Angelina Mango dice basta: colpo di scena sul tour, la notizia che delude i fan (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Il tour italiano e il tour europeo di Angelina Mango in programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. Tutte le informazioni relative al rimborso dei biglietti sono disponibili sul sito di Live Nation www.livenation.it «Ho cominciato questo tour con le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live. Iltempo.it - Angelina Mango dice basta: colpo di scena sul tour, la notizia che delude i fan Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Ilitaliano e ileuropeo diin programma per questo autunno sono per ora cancellati per motivi di salute. Tutte le informazioni relative al rimborso dei biglietti sono disponibili sul sito di Live Nation www.livenation.it «Ho cominciato questocon le migliori intenzioni, ero felicissima di tornare a suonare dal vivo con voi e i concerti di Roma e Napoli mi hanno riempito il cuore. Gli ultimi giorni sono stata costretta a posticipare le prossime date per via della mia voce che non sono ancora riuscita a recuperare e ora è il momento di ascoltarmi. Devo fermarmi perché voglio prendermi cura di me mettendo la salute al primo posto e perché voglio essere non solo la mia voce, ma anche quella di tutti voi. Per questo insieme al mio team ho deciso che per ora non posso continuare i miei live.

