Al Policlinico di Palermo asportato liposarcoma peritoneale di 24 chili (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Palermo (ITALPRESS) – Al Policlinico “Paolo Giaccone” di Palermo è stato eseguito un complesso intervento chirurgico di asportazione di un gigante liposarcoma peritoneale di 24 chili e 10 grammi. L’operazione, durata quattro ore, è stata eseguita dall’equipe diretta dal professore Antonino Agrusa, responsabile dell’unità operativa dipartimentale di Chirurgia laparascopica. Il liposarcoma, un tumore raro del tessuto adiposo, occupava gran parte dell’addome del paziente comprimendo diversi organi vitali. Grazie a una pianificazione meticolosa e all’uso di tecnologie avanzate, i chirurghi sono riusciti a rimuovere il tumore senza compromettere organi vitali. La massa tumorale, infiltrata in diversi organi, ha reso necessaria l’asportazione in blocco di rene sinistro, surrene, colon trasverso, discendente, sigma, retto, tratto digiuno-ileale, appendice ed epiploon. Unlimitednews.it - Al Policlinico di Palermo asportato liposarcoma peritoneale di 24 chili Leggi tutta la notizia su Unlimitednews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)(ITALPRESS) – Al“Paolo Giaccone” diè stato eseguito un complesso intervento chirurgico di asportazione di un gigantedi 24e 10 grammi. L’operazione, durata quattro ore, è stata eseguita dall’equipe diretta dal professore Antonino Agrusa, responsabile dell’unità operativa dipartimentale di Chirurgia laparascopica. Il, un tumore raro del tessuto adiposo, occupava gran parte dell’addome del paziente comprimendo diversi organi vitali. Grazie a una pianificazione meticolosa e all’uso di tecnologie avanzate, i chirurghi sono riusciti a rimuovere il tumore senza compromettere organi vitali. La massa tumorale, infiltrata in diversi organi, ha reso necessaria l’asportazione in blocco di rene sinistro, surrene, colon trasverso, discendente, sigma, retto, tratto digiuno-ileale, appendice ed epiploon.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al Policlinico di Palermo asportato liposarcoma peritoneale di 24 chili - PALERMO - Al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è stato eseguito un complesso intervento chirurgico di asportazione di un gigante liposarcoma peritoneale di 24 chili e 10 grammi. L'operazione, durata quattro ore, è stata eseguita dall'equipe ... (Ilgiornaleditalia.it)

Al Policlinico di Palermo asportato liposarcoma peritoneale di 24 chili - PALERMO - Al Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo è stato eseguito un complesso intervento chirurgico di asportazione di un gigante liposarcoma peritoneale di 24 chili e 10 grammi. L'operazione, durata quattro ore, è stata eseguita dall'equipe ... (Ilgiornaleditalia.it)

Policlinico Palermo - la dg Furnari per un giorno al Cup monitora... - PALERMO - Addetta allo sportello del CUP per un giorno, la Direttrice Generale del Policlinico "Paolo Giaccone" di Palermo, Maria Grazia Furnari, ha trascorso una mattina affiancando gli operatori impegnati nelle prenotazioni per analizzare i ... (Ilgiornaleditalia.it)