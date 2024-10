Quotidiano.net - Aipe, dalla caldareria oltre 1 miliardo di fatturato nel 2023

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Con 1,04 miliardi died esportazioni in crescita del 12% nell'industria italiana dellapesante è un "pilastro fondamentale del nostro tessuto produttivo". Lo afferma il presidente diPaolo Fedeli nel corso di una due giorni all'Hangar Bicocca di Milano per celebrare i 10 anni dell'Associazione imprenditoriale. Il settore - si legge in uno studio realizzato in collaborazione con la Cgia di Mestre e Intesa Sanpaolo - impiega 12mila lavoratori, con un saldo commerciale positivo di 796 milioni di euro e svolge un "ruolo centrale nella ripresa industriale, trainato principalmente dall'export", che vale il 65% del