Fanpage.it - Aggredito da un orso in Trentino, il 33enne: “Non va abbattuto, servono più controlli”

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Sabato 19 ottobre unè rimasto lievemente ferito dopo aver incontrato unnei boschi di Bleggio Superiore, in località Rango (), mentre cercava funghi. "Hanno annunciato che verrà ucciso solo poche ore dopo. Gli orsi non vanno ammazzati, sterminati. Sarebbe meglio controllarli di più", ha detto in un'intervista.