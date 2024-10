Baritoday.it - Accordo fra Comune e associazione Plastic Free: "Pulizie ambientali nei quartieri di Bari"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Gli eventi di pulizia ambientale (clean up) saranno realizzati con cadenza mensile, in un quartiere diverso della città, di sabato o domenica, a partire da segnalazioni di cittadini e sopralluoghi dei referenti, in zone come aree verdi, litorali, spiagge, strade e piazze. Si è svolta questa