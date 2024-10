Linkiesta.it - Acciuga, una cucina spontanea che ascolta i ritmi del mare

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Siamo nel cuore di Roma, a Prati, reso ancora più pulsante in questi mesi per via dei lavori dell’imminente Giubileo, ma appena si varcano le pareti del ristorante, si viene proiettati in una dimensione di assoluto relax. Come se la vita frenetica della capitale, scandita dai suoi riti irrinunciabili, aperitivo e cena, cedesse improvvisamente il passo a una quiete interiore, obbligando i commensali ad abbandonare la fretta e il nervosismo per godersi unadidove abbandonarsi in silenzio a pochi piatti. Siamo dalle parti del poeta Tonino Guerra, vivere con lentezza per gustarsi il meglio che ci offre la natura. Geograficamente e non solo, siamo contigui allo chef patron di, Federico Delmonte, che racconta con un linguaggio assolutamente personale il Mar Mediterraneo.