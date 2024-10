Fanpage.it - A Seattle 15enne stermina tutta la famiglia con un’arma da fuoco: morti i genitori e 3 fratelli

Leggi tutta la notizia su Fanpage.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Orrore adove un ragazzo di 15 anni hato lauccidendo a colpi di arma dae 3, tutti minorenni. Unica sopravvissuta la sorella di 11 anni: è ricoverata in ospedale ma non sarebbe in pericolo di vita.