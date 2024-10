Modenatoday.it - A Sassuolo con Fiab si impara ad andare in bici senza rotelle

Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione delle Fiere d’Ottobre, domenica 27Modena sarà presente insieme a Legambientecon uno “spazio vitale” allestito in piazza Martiri Partigiani a: le associazioni si sono infatti attivate con una campagna di sensibilizzazione per l’uso dello spazio pubblico a