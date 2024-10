Ilrestodelcarlino.it - A Nana Piccolo bistrò le "Tre tavole"

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lunedì al Teatro Eliseo di Roma è stata presentata la nuova edizione della Guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso. Novità 2025 è la classifica delle, "per raccontare la piena trasformazione in atto nei bistrot con offerte veloci, ma curate". Si allunga la lista dei remi ottenuti dai locali di via Carducci: asono state assegnate le Tre, massimo riconoscimento categoria bistrot, attribuito a "quei ristoranti che cercano nuove vie creative, con combinazioni e registri inediti, stimolanti o disturbanti che siano. Sono locali che ispirano. Il cibo può stimolare pensieri altri, illude, ci proietta in mondi che non riusciamo a vedere. Abbiamo bisogno di visionari e pensieri altri".