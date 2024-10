Fanpage.it - A cena nel rifugio indiano delle ragazze sfregiate: “A quattro anni mio padre mi ha sfigurata con l’acido”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) A Nuova Delhi, India, ho incontrato Roopa, Anshu, Juli. Tutte e tre sono statecon l'acido, perhanno coperto il loro volto e ora stanno ricominciando a vivere grazie al Sheroes Cafè. L’India detiene un record mondiale di attacchi con, e spesso le vittime, dopo essere state sfigurate, vengono abbandonate dai familiari. Una donna sfregiata non si sposa, non studia, non lavora. Non riceve assistenza e non ci sono programmi di reintegrazione promossi dal governo, né sostegno economico.