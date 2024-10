Unlimitednews.it - zaia

(Di martedì 22 ottobre 2024) VENEZIA (ITALPRESS) – “Questa giornata sarà una pietra miliare, perchè sarà la prima con l’avvio della legge quadro”. Così il presidente del Veneto Lucaa margine della prima Giornata dell’autonomia che si celebra oggi nella scuola grande San Giovanni Evangelista a Venezia. “Grazie ai veneti che hanno avuto l’ardore di fare il referendum il 22 ottobre di 7 anni fa, oggi il Paese discute della legge quadro per l’autonomia e il dibattito è già avanti – ha proseguito -. In generale, il tema di avere più competenze è condiviso, poi certamente ci sono diverse sfumature. Io penso però che vada visto come una grande opportunità”. “Il messaggio ai veneti che lanciamo oggi con questa Giornata è che cerchiamo di mantenere la parola data. Non si torna più indietro. La variabile ora è quanto tempo ci vorrà, ma non si torna più indietro.