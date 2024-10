Young Boys-Inter, c’è la prima mossa certa: Inzaghi svela un titolare (Di martedì 22 ottobre 2024) Le lancette scorrono veloci verso Young Boys-Inter di domani sera. L’undici nerazzurro che scenderà in campo è ancora avvolto dal mistero, ma intanto Simone Inzaghi svela uno dei titolari. NOVITÀ ALLA VIGILIA – Mancano poco più di ventiquattro ore al rientro in campo della squadra di Simone Inzaghi. Alle ore 21.00 di domani sera lo Stadio Wankdorf di Berna accenderà le sue luci per ospitare Young Boys-Inter, la seconda sfida del nuovo campionato di Champions League per le due avversarie. Alla vigilia del match europeo alcuni protagonisti fanno sentire la propria voce, caricando l’ambiente e svelando alcune carte. A mostrare convinzione, attraverso le sue dichiarazioni, è stato Yann Aurel Bisseck, a sbilanciarsi su alcune scelte di campo, invece, l’allenatore Inzaghi, entrambi presenti in conferenza stampa. Inter-news.it - Young Boys-Inter, c’è la prima mossa certa: Inzaghi svela un titolare Leggi tutta la notizia su Inter-news.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le lancette scorrono veloci versodi domani sera. L’undici nerazzurro che scenderà in campo è ancora avvolto dal mistero, ma intanto Simoneuno dei titolari. NOVITÀ ALLA VIGILIA – Mancano poco più di ventiquattro ore al rientro in campo della squadra di Simone. Alle ore 21.00 di domani sera lo Stadio Wankdorf di Berna accenderà le sue luci per ospitare, la seconda sfida del nuovo campionato di Champions League per le due avversarie. Alla vigilia del match europeo alcuni protagonisti fanno sentire la propria voce, caricando l’ambiente endo alcune carte. A mostrare convinzione, attraverso le sue dichiarazioni, è stato Yann Aurel Bisseck, a sbilanciarsi su alcune scelte di campo, invece, l’allenatore, entrambi presenti in conferenza stampa.

Young Boys-Inter (Champions League - 23-10-2024 ore 21 : 00) : formazioni - quote - pronostici. Nerazzurri senza Acerbi e Calhanoglu - L’Inter vista nel 4-0 contro la Stella Rossa nella seconda giornata di Champions League non dovrebbe avere particolari timori nell’affrontare la trasferta sul campo degli Young Boys. Gli uomini di Inzaghi, criticati per una tenuta difensiva non impeccabile nella prima parte di stagione, sono riusciti a tenere la porta inviolata nelle prime due giornate e […] InfoBetting: Scommesse Sportive e ... (Infobetting.com)

Inter - Bisseck : “Contenti di aver vinto a Roma - concentrati su Young Boys” - Dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. The post Inter, Bisseck: “Contenti di aver vinto a Roma, concentrati su Young Boys” appeared first on SportFace. Poi penseremo alla Juventus. Vogliamo vincere tutte le partite e replicare l’annata passata con lo scudetto e una buona Champions”. . Queste le parole di Bisseck, al fianco di Simone Inzaghi in conferenza stampa, alla vigilia della sfida ... (Sportface.it)

Young Boys-Inter - le novità alla vigilia : un recupero! | Inter Chat Live - In conduzione Romina Sorbelli, con i redattori Emanuele Rossi e Ivan Vanoni. Ci trovi su Facebook (segui la pagina), Instagram (segui la pagina) e Twitter (segui l’account), oltre che su Telegram (iscriviti al canale) e Twitch (segui il canale) più l’ultima novità WhatsApp (iscriviti al canale). La redazione vi aspetta dal martedì al venerdì a partire dalle ore 18. (Inter-news.it)