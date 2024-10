Lapresse.it - ‘X Factor’, Giorgia: “Fiorello mi incoraggia sempre”

(Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ difficile, lo sapevo e sono molto preoccupata. Io ce la metto tutta, con i limiti del caso essendo una prima volta. Hoseguito X Factor e il fatto di conoscere bene la trasmissione aiuta”. Lo ha detto la conduttricenella conferenza stampa di presentazione dei Live di X Factor. “C’èche è un amore, mi. Non lo so come sarà ma diciamo che mi poggerò molto sul lato istintivo ed umano. Siamo una squadra e questo mi aiuta moltissimo. E’ una esperienza molto bella, una energia meravigliosa che arriva dai ragazzi ed è giusto che noi lavoriamo anche per loro”, ha aggiunto.