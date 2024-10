WTA Guangzhou, Siniakova e Bouzkova avanzano al secondo turno. Fuori Rus (Di martedì 22 ottobre 2024) Giornata piena per il torneo WTA di Guangzhou, in Cina. Il torneo di classe 250 scattato ieri, quest’oggi ha visto il primo turno concludersi, con l’Italia che sorride per Lucia Bronzetti, che ha battuto l’armena Elina Avanesyan, numero 4 del seeding. Per lei ci sarà Jaqueline Cristian, capace ieri di avere la meglio su Viktoria Golubic. Vittorie comode per le prime due teste di serie, le ceche Katarina Siniakova e Marie Bouzkova. Cadono sotto i loro colpi Petra Martic, che raccoglie soltanto tre giochi, e Suzan Lamens che fa poco meglio con quattro. Le due avranno di fronte due statunitensi, rispettivamente Alycia Parks e Cameron Dolehide. Oasport.it - WTA Guangzhou, Siniakova e Bouzkova avanzano al secondo turno. Fuori Rus Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Giornata piena per il torneo WTA di, in Cina. Il torneo di classe 250 scattato ieri, quest’oggi ha visto il primoconcludersi, con l’Italia che sorride per Lucia Bronzetti, che ha battuto l’armena Elina Avanesyan, numero 4 del seeding. Per lei ci sarà Jaqueline Cristian, capace ieri di avere la meglio su Viktoria Golubic. Vittorie comode per le prime due teste di serie, le ceche Katarinae Marie. Cadono sotto i loro colpi Petra Martic, che raccoglie soltanto tre giochi, e Suzan Lamens che fa poco meglio con quattro. Le due avranno di fronte due statunitensi, rispettivamente Alycia Parks e Cameron Dolehide.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WTA Guangzhou - Siniakova e Bouzkova avanzano al secondo turno. Fuori Sramkova - Shi b. J. Bene anche le altre teste di serie ‘alte’ rimaste; Diane Parry non ha problemi contro Emina Bektas, numero 138 al mondo, chiudendo i conti dopo settantacinque minuti, mentre la numero 3 Yue Yuan soffre il primo set contro Greet Minnen per poi fiaccare la resistenza della belga. Zhang b. Lamens 6-3 6-1 Y. (Oasport.it)

Wta Guangzhou 2024 : Bronzetti ok al primo turno - battuta Avanesyan in due set - Nell’ottavo game, Bronzetti pareggia nuovamente i conti strappando il servizio all’armena e, dopo aver annullato due palle break nel nono gioco, piazza il break decisivo nel decimo, vincendo la partita. . Nel primo set, l’azzurra soffre nel primo turno in battuta, in cui riesce a difendersi annullando ben tre palle break, ma è l’unico turno in cui va in difficoltà nell’intero set. (Sportface.it)