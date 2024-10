Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 20:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Viabilità DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 20. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 20:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)DEL 22 OTTOBREORE 20.

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 19 : 45 - 35 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTENRA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTANA E PRENESTINA. MENTRE IN ESTERNATR VI SONO DELLE OCDE TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 ALL’ALTEZZA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 19 : 15 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 19. 05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTENRA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA NOMENTATA E PRENESTINA E TRA DIRAMAZIONE ROMA SUD E APPIA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA ROAM-FIUMICINO E VIA ... (Romadailynews.it)

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 18 : 45 - 35 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTENRA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUEDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA ROMA-FIUMICINO E VIA DEL MARE E TRA LAURENTINA E TUSCOLANA CODE SUL TRATTO URBANO DELL’A24 TRA ... (Romadailynews.it)