Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 18:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 18 : 15 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 18. 05 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE E STATO RIMOSSO IL PRECEDENTE INCIDENTE CHE CAUSAVA DISAGI IN CARREGGIATA INTERNA ALL’ALTEZZA DELLA NOMENTANA, PERMANGONO CODE A PARTIRE DALLA DIRAMAZIONE ROMA NORD, PROSEGUENDO IN INTERNA TROVIAMO DELLE CODE TRA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 17 : 45 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVAIMO DELLE CODE SULLA CARREGIATA INTERNA TRA SALARIA E NOMENTANA, MENTRE IN ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE E STATO RIMOSSO ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 17 : 15 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVAIMO DELLE CODE SULLA CARREGIATA INTERNA TRA SALARIA E NOMENTANA, MENTRE IN ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE E STATO RIMOSSO ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza