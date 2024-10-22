Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 17:45
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 17 : 15 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 17. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE A SEGUITO DI UN INCIDENTE TROVAIMO DELLE CODE SULLA CARREGIATA INTERNA TRA SALARIA E NOMENTANA, MENTRE IN ESTERNA A CAUSA DEL TRAFFICO INTENSO VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA SPOSTIAMOCI SULLA ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 16 : 30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA CASSIA BIS E SALARIA E PROSEGUENDO TRA BUFALOTTA E PRENESTINA, MENTRE IN ESTERNA VI SONO DELLE CODE A TRATTI TRA PONTINA E TUSCOLANA ANDIAMO SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD, DOVE A CAUSA DI UN INCIDENTE IL ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 15 : 30 - 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SPSOTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOV EIL TRAFFICO SI PRESENTA INCOLONANTO TRA LA TANGENZIALE ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza