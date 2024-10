Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 16:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Viabilità DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 16. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 16:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)DEL 22 OTTOBREORE 16.

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 15 : 30 - VIABILITÀ DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 15. 20 TOMMASO RENZI UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO APRIAMO CON IL RACCORDO, DOVE IL TRAFFICO RALLENTA IN CARREGGIATA INTERNA TRA BUFALOTTA E TIBURTINA, MENTRE IN ESTERNA TROVIAMO DELLE CODE A TRATTI TRA LA ROMA-FIUMICINO E LA TUSCOLANA SPSOTIAMOCI SUL TRATTO URBANO DELL’A24 DOV EIL TRAFFICO SI ... (Romadailynews.it)

Viabilità dei comuni della provincia di Chieti - stanziati fondi dalla Regione per la messa in sicurezza : ecco dove - In arrivo ulteriori risorse per la viabilità dei comuni. Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta regionale nella seduta di ieri, 21 ottobre. "Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare... (Chietitoday.it)

Stanziati 3 - 9 milioni di euro per migliorare la viabilità nei comuni della regione Abruzzo - La Giunta si è quindi impegnata a monitorare l’utilizzo dei fondi per assicurare che gli investimenti siano destinati effettivamente a lavori necessari. 200 euro, stanziati in base alla legge 145 del 2018, testimoniano l’impegno della Giunta nel riconoscere e affrontare le esigenze di sicurezza dei cittadini. (Gaeta.it)