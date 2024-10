Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 15:30 (Di martedì 22 ottobre 2024) Viabilità DEL 22 OTTOBRE 2024 ORE 15. Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 15:30 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)DEL 22 OTTOBREORE 15.

Viabilità dei comuni della provincia di Chieti - stanziati fondi dalla Regione per la messa in sicurezza : ecco dove - In arrivo ulteriori risorse per la viabilità dei comuni. Lo stanziamento è stato deliberato dalla Giunta regionale nella seduta di ieri, 21 ottobre. "Con la programmazione di cui alla legge 145/2018 sono stati assegnati contributi per un importo complessivo di 3.934.200 euro, da destinare... (Chietitoday.it)

Stanziati 3,9 milioni di euro per migliorare la viabilità nei comuni della regione Abruzzo

Questa iniziativa rappresenta un supporto cruciale per le amministrazioni locali, alle prese con budget limitati e una continua necessità di interventi sulle infrastrutture. La posizione della Giunta Regionale e dell'assessore D'Annuntiis Umberto D'Annuntiis ha sottolineato l'importanza di questo

Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 12 : 30 - 20 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO AL MOMENTO CIRCOLAZIONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRDAE E AUTOSTRADE DELLA REGIONE SEGNALIAMO UN INCIDENTE SULL’A1 FIRENZE ROMA TRA FABRO E ORVIETO IN DIREZIONE ROMA CHE AL MOMENTO NON PROVOCA DISAGI MA COMUNQUE PRESTARE ATTENZIONE. (Romadailynews.it)