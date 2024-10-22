Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 09:15
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 08 : 45 - 35 SARA SPANO’ UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO RISOLTO L’INCIDENTE SULLA DIRAMAZIONE ROMA SUD AL MOMENTO IL TRAFFICO E SCORREVOLE CI SPOSTIAMO SUL RACCORDO IN CARREGGITA INTERNA RALLENTAMENTI TRA LA DIRAMAZIONE ROMA NORD E L’A24 ROMA TERAMO E PIU AVANTI CODE TRA VIA CASILINA E VIA APPIA MENTRE IN CARREGGITA ESTERNA SI PROCEDE A ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 08 : 15 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI ... (Romadailynews.it)
Viabilità Roma Regione Lazio del 22-10-2024 ore 07 : 30 - 20 UN SALUTO E BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO INIZIAMO DAL RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA ESTERNA TRA LA ROMA FIUMICINO E LA VIA DEL MARE CI SPOSTIAMO SU VIA PONTINA CODE PER TRAFFICO INTENSO DOVUTE ANCHE AD UN INCIDENTE TRA SPINACETO E VIA DI PRATICA IN DIREZIONE POMEZIA MENTRE NELLA DIREZIONE OPPOSTA SI PROCEDE A RILENTO ALL’ALTEZZA DI ... (Romadailynews.it)Video di Tendenza