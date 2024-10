Palermotoday.it - Vent'anni fa la morte di Giacomo Cusimano, la Nissa ricorda il calciatore palermitano: "Un esempio per tutti"

Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Lacalcio, morto esattamente 20fa per le conseguenze riportate in un incidente stradale. Originario del quartiere Cruillas,, classe 1977, attaccante, aveva militato anche in Serie C2 con le maglie di Marsala e Trapani."Il