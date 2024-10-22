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Velocizzazione Roma-Pescara Ferrara e Ginefra a Roma caldeggiano la Variante dei Cittadini

Velocizzazione Roma-Pescara, Ferrara e Ginefra a Roma caldeggiano la Variante dei Cittadini (Di martedì 22 ottobre 2024) Si è svolta questa mattina, 22 ottobre, a Roma nella sede della Regione Abruzzo una ruinione con i vertici di Rfi, nello specifico  Andrea Borgia, della direzione investimenti di Rete ferroviaria italiana e il direttore generale della Regione Abruzzo Antonio Sorgi, sul progetto di Velocizzazione
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