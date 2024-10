Vaccino Covid, Burioni :“Nessuna morte per cancro, malore improvviso o ictus, “no-vax ” schiumate”, ma la correlazione è riconosciuta dallo Stato (Di martedì 22 ottobre 2024) Le dichiarazioni della “virostar” collidono con quello che lo Stato ha accertato in merito alla morte per “miocardite” di un ragazzo nell'agrigentino per cui è stata, invece, riconosciuta la correlazione con la somministrazione del Vaccino Covid La “virostar” Roberto Burioni a “Che Tempo Che Ilgiornaleditalia.it - Vaccino Covid, Burioni :“Nessuna morte per cancro, malore improvviso o ictus, “no-vax ” schiumate”, ma la correlazione è riconosciuta dallo Stato Leggi tutta la notizia su Ilgiornaleditalia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Le dichiarazioni della “virostar” collidono con quello che loha accertato in merito allaper “miocardite” di un ragazzo nell'agrigentino per cui è stata, invece,lacon la somministrazione delLa “virostar” Robertoa “Che Tempo Che

Vaccino Covid - Emilia Padovano invalida e con paralisi di Bell dopo 2 dosi Pfizer - riconosciuto nesso di causa ma nessun indennizzo dallo Stato - Alla donna non sarebbe stato riconosciuto alcun indennizzo, perché il danno subito, una paralisi di Bell permanente, non è tra quelli inseriti nel tabellario di riferimento. Quest'ultimo risulta essere scritto 46 anni fa e serviva a disciplinare le pensioni di guerra La 52enne Emilia Padovano . (Ilgiornaleditalia.it)

Burioni fa infuriare i no vax : “Vaccino Covid farmaco più sicuro esistente sulla terra” - Perché questa non è un’opinione. A loro devo comunicare una triste verità: i tumori, i malori improvvisi, le paralisi e tutte le altre malattie esistevano anche prima dell'11 dicembre 2020, data di prima somministrazione del vaccino. Si può fare insieme la vaccinazione Covid e influenza. Chi dice il contrario dice una bugia. (Thesocialpost.it)