Usa ex ceo Abercrombie & Fitch arrestato per crimini sessuali

(Di martedì 22 ottobre 2024) L’ex amministratore delegato del marchio di moda, Michael Jeffries, il suo compagno Matthew Smith e un altro uomo sono stati arrestati con l’accusa di traffico di esseri umani a sfondo sessuale e sfruttamento della prostituzione. Anni di accuse L’arresto arriva dopo anni di accuse di abusi, presentate in cause civili e ai media, da parte di giovani che hanno affermato che Jeffries li ha adescati con promesse di lavoro come modelli e poi li ha costretti ad atti. Jeffries ha lasciato l’aziendadi New Albany, Ohio, nel 2014. L’Fbi ha avviato un’indagine l’anno scorso dopo che la Bbc aveva rivelato accuse secondo cui Jeffries e il suo compagno avrebbero sfruttato e abusato sessualmente di uomini durante eventi da loro organizzati nelle loro residenze di New York e negli hotel in giro per il mondo.