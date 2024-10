Linkiesta.it - Un viaggio nel mondo di Simone Bellotti, tra folklore e misticismo

Leggi tutta la notizia su Linkiesta.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Questo è un articolo del nuovo numero de Linkiesta Etc dedicato al tema della nostalgia, in edicola a Milano e Roma e negli aeroporti e nelle stazioni di tutta Italia. E ordinabile qui.potrebbe parlare per ore di giradischi, sistemi di amplificazione del suono, di puntine e manopole Anni ‘50 introvabili sul mercato. «Sarà un po’ da nerd ma la realtà è che mi rilassa molto ascoltare musica, e farlo anche in un certo modo, è un momento nel quale cancello tutte le altre preoccupazioni, mi alleggerisco. E quando impari ad ascoltare, scegliendo la giusta combinazione di amplificatori e strumenti, ti si apre un», spiega lui divertito quando lo raggiungiamo telematicamente per l’intervista.