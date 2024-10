Ravennatoday.it - Un giovane pluripremiato sul palco del Rossini Open: arriva il pianista Elia Cecino

Leggi tutta la notizia su Ravennatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Il, vincitore dell’ultima edizione del Concorso José Iturbi 2023, sarà protagonista del sesto appuntamento del festival “” a Lugo in programma mercoledì 23 ottobre alle 20.30 nella Sala Polivalente del Tondo (in via Lumagni 30). Il ventiduennenativo di