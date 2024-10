Umbria, nasconde 100mila euro di vincite online per richiedere il reddito di cittadinanza: a processo per truffa (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva un “conto gioco” sostanzioso, ma avrebbe omesso di dichiararlo nella richiesta di reddito di cittadinanza. Per questo una donna di 51 anni è finita sotto processo per truffa. L’imputata, difesa dall’avvocato Giuseppe De Lio, è accusata di “avere omesso di indicare nella Dichiarazione Ternitoday.it - Umbria, nasconde 100mila euro di vincite online per richiedere il reddito di cittadinanza: a processo per truffa Leggi tutta la notizia su Ternitoday.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Aveva un “conto gioco” sostanzioso, ma avrebbe omesso di dichiararlo nella richiesta didi. Per questo una donna di 51 anni è finita sottoper. L’imputata, difesa dall’avvocato Giuseppe De Lio, è accusata di “avere omesso di indicare nella Dichiarazione

L’ultima sparata di Urso sul Reddito di cittadinanza : “Con l’addio ai sostegni è aumentata l’occupazione” - L'articolo L’ultima sparata di Urso sul Reddito di cittadinanza: “Con l’addio ai sostegni è aumentata l’occupazione” sembra essere il primo su LA NOTIZIA. In pratica senza Reddito di cittadinanza l’aumento dell’occupazione ha subito un netto rallentamento. E, ricordiamo, parlando di picco e non di media, perché in quel caso la crescita sarebbe persino molto minore. (Lanotiziagiornale.it)

Non dichiara di aver lavorato mentre prende il reddito di cittadinanza : "condannata" a pulire le lettiere dei gattini al ricovero - Non aveva comunicato le variazioni reddituali per il ricalcolo del reddito di cittadinanza e per evitare la condanna ha scelto di andare a svolgere lavori di pubblica utilità in un gattile. L’imputata, difesa dall’avvocato Elena Ferrara, era accusata di “aver omesso di presentare tramite... (Perugiatoday.it)