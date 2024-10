Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 20:10 (Di martedì 22 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Consiglio dei Ministri per porre rimedio con un decreto legge la situazione venutasi a creare nel centro ho messo in piedi dall’accordo tra la premier e meloni è l’omologo Edi Rama a rendere più teso di prima con la giustizia e con L’opposizione una mail di un codice di magistratura democratica i suoi colleghi in cui definisce la Premiere è pericolosa una vicenda narrata dalla decisione del tribunale di Roma non di non convalida del trattenimento Dei migranti all’interno del cpr in Albania interviene implicitamente il presidente Mattarella invitando al dialogo tra le istituzioni l’allarme del capo dello Stato vi sono dei momenti nella vita di ogni situazione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose approfondendo che contrapposizioni Ma pure saper esercitare ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 20:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dailynews radiogiornale frequenza appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione Consiglio dei Ministri per porre rimedio con un decreto legge la situazione venutasi a creare nel centro ho messo in piedi dall’accordo tra la premier e meloni è l’omologo Edi Rama a rendere più teso di prima con la giustizia e con L’opposizione una mail di un codice di magistratura democratica i suoi colleghi in cui definisce la Premiere è pericolosa una vicenda narrata dalla decisione del tribunale dinon di non convalida del trattenimento Dei migranti all’interno del cpr in Albania interviene implicitamente il presidente Mattarella invitando al dialogo tra le istituzioni l’allarme del capo dello Stato vi sono dei momenti nella vita di ogni situazione in cui non è possibile limitarsi ad affermare la propria visione delle cose approfondendo che contrapposizioni Ma pure saper esercitare ...

