Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 09:10 (Di martedì 22 ottobre 2024) Romadailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Vigno il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera Un decreto legge in materia di migranti il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei paesi Sicuri per il rimpatrio e non più secondaria come invece il decreto del ministro degli Esteri di concerto con quello dell’interno giustizia con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco la decisione arriva in un clima Teso e dopo il caso della mail di un giudice di magistratura democratica già collega con cui definisce la Premiere è pericolosa tu la vicenda narrata dalla decisione del tribunale di Roma di non convalida del trattenimento Dei migranti all’interno della cpr in Albania interviene anche implicitamente il presidente Mattarella è vietata dialogo tra le istituzioni intanto che salta anche questa mattina ha la funzione ... Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 09:10 Leggi tutta la notizia su Romadailynews.it (Di martedì 22 ottobre 2024)dailynews radiogiornale informazioni Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Vigno il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera Un decreto legge in materia di migranti il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei paesi Sicuri per il rimpatrio e non più secondaria come invece il decreto del ministro degli Esteri di concerto con quello dell’interno giustizia con cui finora è stato annualmente aggiornato l’elenco la decisione arriva in un clima Teso e dopo il caso della mail di un giudice di magistratura democratica già collega con cui definisce la Premiere è pericolosa tu la vicenda narrata dalla decisione del tribunale didi non convalida del trattenimento Dei migranti all’interno della cpr in Albania interviene anche implicitamente il presidente Mattarella è vietata dialogo tra le istituzioni intanto che salta anche questa mattina ha la funzione ...

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 08 : 10 - romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno difendere i confini Italia si Sono legalmente lo dice la premier Giorgia Meloni ieri il decreto legge sul caso dei migranti in Albania il governo ha deciso smantellare le menti criminali dei trafficanti di esseri umani andremo avanti finché cittadini si ottengono ha detto meloni dopo l’approvazione del decreto alla ... (Romadailynews.it)

Ultime Notizie Roma del 22-10-2024 ore 07 : 10 - romadailynews radiogiornale Buongiorno dalla redazione e martedì 22 ottobre al microfono Giuliano Ferrigno il Consiglio dei Ministri ha approvato ieri sera Un decreto legge in materia di migranti il provvedimento dovrebbe rendere norma primaria l’indicazione dei paesi Sicuri per il rimpatrio e non più secondaria come invece il decreto del ministro degli Esteri di concerto con quello dell’interno ... (Romadailynews.it)

Guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah - le ultime notizie | DIRETTA - DIRETTA In aggiornamento . Diretta live della guerra di Israele contro Hamas e Hezbollah oggi, martedì 22 ottobre Di seguito le ultime notizie di oggi, martedì 22 ottobre 2024, sulla guerra tra Israele e Hamas a Gaza, contro Hezbollah in Libano, gli Houthi in Yemen e la crisi in corso con l’Iran in Medio Oriente. (Tpi.it)