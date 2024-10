Ufficiale la decisione del Giudice sportivo: due giornate di squalifica per Kargbo (Di martedì 22 ottobre 2024) E' arrivata la decisione del Giudice sportivo della serie B e come era prevedibile sono arrivate due giornate di squalifica per Augustus Kargbo, espulso per proteste durante Cesena-Sampdoria, pochi minuti dopo essere entrato in campo. All'attaccante della Sierra Leone sono state comminate due Europa.today.it - Ufficiale la decisione del Giudice sportivo: due giornate di squalifica per Kargbo Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di martedì 22 ottobre 2024) E' arrivata ladeldella serie B e come era prevedibile sono arrivate duediper Augustus, espulso per proteste durante Cesena-Sampdoria, pochi minuti dopo essere entrato in campo. All'attaccante della Sierra Leone sono state comminate due

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Si allontana dal clan e chiede di uscire dal carcere - la decisione del giudice - La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Napoli che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere di Antimo Belardo, 32enne di Aversa, condannato per associazione mafiosa e detenzione di armi. . . Belardo aveva presentato ricorso contro la. (Casertanews.it)

Neonati sepolti in giardino - la decisione del giudice : “Chiara Petrolini in carcere” - Ora la svolta è arrivata dai giudici, che hanno pubblicato il dispositivo di sentenza il 15 ottobre ma nella giornata odierna, 17 ottobre, è stato riferito tutto alle parti coinvolte. Ci sono ancora dubbi su ciò che è successo al secondo neonato ritrovato, partorito il 12 maggio di un anno fa, infatti per ora Chiara Petrolini è indagata per soppressione di cadavere visto che non si sa con ... (Caffeinamagazine.it)

Uccise la figlia di 2 anni - poi il messaggio agghiacciante all’ex marito : “Non c’è più”. La decisione del giudice - . Il messaggio agghiacciante all’ex marito Subito dopo l’omicidio, la madre di Edith aveva inviato un messaggio all’ex marito, un barman di Milano, scrivendo che “la figlia non esisteva più“. Coluzzi è attualmente reclusa in una residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Coluzzi è attualmente detenuta nella Rems di Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova. (Thesocialpost.it)