Ue Salis | Ungheria chiede revoca della mia immunità

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – “A breve sarà annunciata al Parlamento Europeo di Strasburgo la richiesta dimiada parte delle autorità ungheresi”. Lo annuncia Ilaria, europarlamentare di The Left. “Non è – aggiunge – una coincidenza che la trasmissionerichiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno successivo al mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, quando ho criticato duramente l’operato di Orbán. Evidentemente, i tiranni faticano a digerire le critiche. Come ho già detto più volte, auspico che il Parlamento scelga di difendere lo stato di diritto e i diritti umani, senza cedere alla prepotenza di una ‘democrazia illiberale’ in deriva autocratica che, per bocca anche dei suoi stessi governanti, in diverse occasioni mi ha già dichiarato colpevole primasentenza.