Ue Politi | Necessari sistema deterrenza convenzionale e armamenti standardizzati

Leggi tutta la notizia su .com

(Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – Undi: per Alessandro, è questa la chiave per affrontare le nuove sfide della difesa europea. "La Nato è un'alleanzaco-militare e nel quadro europeo è un facilitatore. Anche molti aerei sono stati realizzati dalla Nato. Ci sono state polemiche in passato, ma in realtà dai L'articolo Ue,: “” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.