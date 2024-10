Ue, Pinotti: “Commissario Difesa Ue passo avanti, ma lavori con industria” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo a trattati non modificati e la Difesa è un tema che riguarda gli Stati, ma il percorso è iniziato: prima non c'erano riunioni dei ministri della Difesa in Europa, arrivare a una nuova Commissione e a un Commissario per la Difesa è un passo avanti. Si sono scritte linee per i passi L'articolo Ue, Pinotti: “Commissario Difesa Ue passo avanti, ma lavori con industria” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Leggi tutta la notizia su .com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Siamo a trattati non modificati e laè un tema che riguarda gli Stati, ma il percorso è iniziato: prima non c'erano riunioni dei ministri dellain Europa, arrivare a una nuova Commissione e a unper laè un. Si sono scritte linee per i passi L'articolo Ue,: “Ue, macon” proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti: Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Ue - Pinotti : “Commissario Difesa Ue passo avanti - ma lavori con industria” - (Adnkronos) – "Siamo a trattati non modificati e la difesa è un tema che riguarda gli Stati, ma il percorso è iniziato: prima non c'erano riunioni dei ministri della Difesa in Europa, arrivare a una nuova Commissione e a un commissario per la Difesa è un passo avanti. Si sono scritte linee per i passi […]. (Periodicodaily.com)

Ue - Pinotti : “Commissario Difesa Ue passo avanti - ma lavori con industria” - Così la ex ministra della difesa nel corso della conferenza organizzata da Adnkronos/Eurofocus 'La nuova Commissione Ue: un accento su Difesa, Mediterraneo e Housing "Siamo a trattati non modificati e la difesa è un tema che riguarda gli Stati, ma il percorso è iniziato: prima non c'erano riunioni dei ministri della Difesa in Europa, arrivare […]. (Sbircialanotizia.it)

Andrius Kubilius - il nuovo Commissario Ue per la Difesa a caccia di liquidità per riarmare l’Europa - Quando i paesi europei si coordinano sulla difesa, lo fanno principalmente attraverso la Nato piuttosto che l’Ue. Infatti alcuni governi dell’Ue sono profondamente diffidenti nel dare a Bruxelles voce in capitolo su come spendono per la difesa o organizzano le industrie della difesa. D’altronde von der Leyen ha affermato che servono oltre 500 miliardi per la difesa europea, e io sono d’accordo”, ... (Ilfattoquotidiano.it)