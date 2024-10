Ue, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis: “Sei una delinquente comune” (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Governo dell’Ungheria ha chiesto al Parlamento europeo la revoca dell’immunità per l’eurodeputata italiana Ilaria Salis, imputata nel Paese magiaro in un processo per lesioni. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, martedì 22 ottobre, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, gli eurodeputati ungheresi del partito Fidesz il cui leader è il premier Viktor Orbán. La conferma è arrivata anche dalla stessa Salis, che sul suo profilo X scrive: “Non è un caso che la trasmissione di questa richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno dopo il mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, dove ho fortemente criticato il regime di Orbán. Evidentemente i tiranni difficilmente tollerano le critiche”. Tpi.it - Ue, l’Ungheria chiede la revoca dell’immunità per Ilaria Salis: “Sei una delinquente comune” Leggi tutta la notizia su Tpi.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il Governo delha chiesto al Parlamento europeo laper l’eurodeputata italiana, imputata nel Paese magiaro in un processo per lesioni. Lo ha annunciato nel mattino di oggi, martedì 22 ottobre, durante la sessione plenaria del Parlamento europeo a Strasburgo, gli eurodeputati ungheresi del partito Fidesz il cui leader è il premier Viktor Orbán. La conferma è arrivata anche dalla stessa, che sul suo profilo X scrive: “Non è un caso che la trasmissione di questa richiesta al Parlamento sia avvenuta il 10 ottobre, il giorno dopo il mio intervento in Plenaria sulla presidenza ungherese, dove ho fortemente criticato il regime di Orbán. Evidentemente i tiranni difficilmente tollerano le critiche”.

