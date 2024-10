Ucraina, Zelensky: “Corea del Nord manda soldati, siamo pronti” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Stanno arrivando i soldati della Corea del Nord. siamo pronti alla sfida". L'Ucraina si prepara ad affrontare un nuovo nemico nella guerra in corso da quasi 1000 giorni con la Russia. Mosca, in particolare secondo l'intelligence della Corea del Sud, ha ottenuto il sostegno militare di Pyongyang: circa 1500 uomini delle forze speciali Ucraina, Zelensky: “Corea del Nord manda soldati, siamo pronti” L'Identità. Lidentita.it - Ucraina, Zelensky: “Corea del Nord manda soldati, siamo pronti” Leggi tutta la notizia su Lidentita.it (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Stanno arrivando idelladelalla sfida". L'si prepara ad affrontare un nuovo nemico nella guerra in corso da quasi 1000 giorni con la Russia. Mosca, in particolare secondo l'intelligence delladel Sud, ha ottenuto il sostegno militare di Pyongyang: circa 1500 uomini delle forze speciali: “del” L'Identità.

