Uboldo multe per lo spazzamento strade | quanta confusione!

Leggi tutta la notizia su Ilnotiziario.net

(Di martedì 22 ottobre 2024) Proteste per leinflitte dalla polizia locale in via 20 Settembre, dove vige il divieto per loal giovedì dalle 6 alle 9, e in altre vie. A quanto pare c’è molta, perché si è diffusa la voce che non ci sono più divieti dopo avere introdotto la pulizia tramite “