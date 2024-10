Parmatoday.it - Tuttofood Milano ridefinisce il calendario delle fiere mondiali

Leggi tutta la notizia su Parmatoday.it

(Di martedì 22 ottobre 2024) Si è tenuta ieri sera a Parigi, in chiusura della seconda giornata di SIAL, la presentazione ufficiale del nuovo2025 targatodi Parma, in programma adal 5 all’8 maggio. L’evento, dedicato all’ecosistema agro-alimentare globale, si propone come punto di riferimento nel