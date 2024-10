Tumori, Gnocchi (Novartis):”La voce di 6 donne con cancro seno per migliorare vita di tutte” (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla presentazione della serie 'Distances', 'rispettare unicità e percorso specifico' "C'è ancora bisogno di dare testimonianza e voce delle singole esperienze per migliorare la qualità di vita delle donne, nella loro unicità e nel loro specifico percorso. Queste 6 donne coraggiose hanno aperto la loro emotività, le loro emozioni per condividere con altre donne nella Sbircialanotizia.it - Tumori, Gnocchi (Novartis):”La voce di 6 donne con cancro seno per migliorare vita di tutte” Leggi tutta la notizia su Sbircialanotizia.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Alla presentazione della serie 'Distances', 'rispettare unicità e percorso specifico' "C'è ancora bisogno di dare testimonianza edelle singole esperienze perla qualità didelle, nella loro unicità e nel loro specifico percorso. Queste 6coraggiose hanno aperto la loro emotività, le loro emozioni per condividere con altrenella

