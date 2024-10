Tumori, Fabi (Gemelli): “Qualità vita sessuale parte importante in terapia cancro seno” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Finalmente oggi si comincia a parlare di sessualità anche legata alle pazienti con il tumore al seno. E' un tema importante e molto impattante, rispetto alla Qualità di vita delle donne. Oggi, infatti, spesso le pazienti vengono in coppia, proprio per affrontare insieme al proprio partner le difficoltà e le possibili soluzioni legate Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – "Finalmente oggi si comincia a parlare di sessualità anche legata alle pazienti con il tumore al. E' un temae molto impattante, rispetto alladidelle donne. Oggi, infatti, spesso le pazienti vengono in coppia, proprio per affrontare insieme al proprio partner le difficoltà e le possibili soluzioni legate

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Lavoro - ambiente e qualità della vita : la Puglia viaggia verso un futuro sostenibile - Favorire lo sviluppo dei territori in termini economici e sociali, in linea con gli indirizzi della Commissione europea, per creare un’Europa resiliente, sostenibile e giusta. Questi sono gli obiettivi principali per cui sono stati istituiti i programmi regionali FESR-FSE+: il primo termine è... (Today.it)

Rapporto Sud - Lagalla ” Le utilities fondamentali per qualità vita” - PALERMO (ITALPRESS) – “Molte esperienze nel nord Italia, ma anche in Europa, hanno dimostrato come le utilities costituiscano un elemento fondamentale nella costruzione di una migliore qualità della vita. Lo stesso Comune di Palermo, nel rinnovare i contratti di servizio, ha introdotto elementi di cooperazione con il mondo aziendale privato al fine di innestare competitività, perseguire ... (Unlimitednews.it)

Bucci sigla il “Patto con i liguri” : 5 punti per realizzare “la migliore regione per qualità della vita” - “Benessere significa cultura e nei primi 100 giorni l’impegno è quello di realizzare un Piano triennale della culturale regionale con check-point annuali”, ha spiegato Bucci. Per farlo sono state individuate da Ponente a Levante 39 infrastrutture per migliorare i collegamenti su ferro, su gomma ma anche via mare. (Secoloditalia.it)